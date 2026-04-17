FUTEBOL
Cidades-sede podem perder arrecadação após decisão sobre Copa de 2027
Proposta aprovada pelos deputados federais segue agora para o Senado
A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 55/26, que autoriza municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do Imposto sobre Serviços (ISS) — imposto municipal — para atividades ligadas à realização da Copa do Mundo da Fifa 2027 de Futebol Feminino.
A proposta, de autoria do Poder Executivo, segue agora para análise do Senado Federal, cumprindo um dos requisitos internacionais para a sede do evento no Brasil.
O projeto estabelece que o benefício fiscal será destinado exclusivamente às pessoas jurídicas que já gozam de isenções de tributos federais específicos para a competição.
Viabilidade econômica
Segundo o governo federal, a medida é fundamental para honrar a “agenda ampla de desonerações fiscais” assumida pelo país durante o processo de candidatura junto à Fifa, garantindo a viabilidade econômica do torneio em território brasileiro.
Relatada pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), a proposta teve sua constitucionalidade e técnica legislativa validadas pelo Plenário.
O texto prevê que o prazo de vigência da isenção municipal deverá acompanhar o mesmo período estabelecido para os incentivos federais, assegurando uma uniformidade tributária durante o ciclo de preparação e execução do mundial feminino.
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Durante a votação, o deputado Helder Salomão (PT-ES) enfatizou que o impacto do evento vai muito além das quatro linhas, gerando dividendos sociais e econômicos para o país.
"Tenho certeza que o Brasil fará um evento que chamará a atenção do mundo. Isso atrai turismo, gera emprego e valoriza nosso país", defendeu o parlamentar ao destacar a importância da valorização da modalidade feminina.
Por outro lado, a proposta enfrentou críticas pontuais de setores da oposição. O deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) manifestou preocupação com a priorização da desoneração para o evento esportivo em detrimento de outros setores produtivos.
Para ele, o projeto coloca a Copa como prioridade absoluta, mesmo que isso signifique a manutenção da carga tributária sobre trabalhadores de categorias sem ligação direta com o torneio.
Brasil deixou de arrecadar R$ 1 bilhão em impostos em 2014
Em 2013, o país deixou de arrecadar mais de R$ 1 bilhão em impostos durante a realização da Copa do Mundo masculina, devido às isenções fiscais concedidas à Fifa, aos parceiros comerciais da entidade e à construção dos estádios da competição.
Quando acontece a Copa do Mundo Feminina?
A décima edição da Copa do Mundo feminina será realizada pela primeira vez na América do Sul, tendo o Brasil como sede, entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.
Ao todo, o torneio terá jogos em oito cidades:
- Salvador
- Fortaleza
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Porto Alegre
- Brasília
- Recife
- Belo Horizonte
Quantas seleções já estão classificadas?
Além do Brasil, outros sete países já estão classificados para o torneio:
- Japão
- China
- Austrália
- Coreia do Sul
- Filipinas
- Coreia do Norte
- Nova Zelândia
Quantos jogos da Copa do Mundo serão realizados em Salvador?
A expectativa é a de que a Arena Fonte Nova, palco dos jogos do Mundial feminino, em Salvador, receba pelo menos cinco partidas.
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