Com 36 votos, deputado Paulo Rangel é o novo conselheiro do TCM | A TARDE

O deputado estadual Paulo Rangel (PT) foi eleito para ocupar a sétima cadeira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

A disputa foi sacramentada nesta terça-feira, 5, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em votação secreta, e consagrou Rangel ao posto da Corte de Contas por 36 votos favoráveis.

O ex-presidente da Alba, Marcelo Nilo (Republicanos), por sua vez, foi derrotado nas urnas do Legislativo com 22 votos. Com o resultado, Nilo deve abandonar a sua carreira pública, segundo sinalizou durante sabatina no CCJ pela manhã.

Em repúdio ao corte de Fabrício Falcão (PCdoB) na disputa, os parlamentares da sigla não compareceram a votação. A deputada Ludmilla Fiscina (PV) também não compareceu ao pleito por motivos de saúde.