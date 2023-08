Com a presença de autoridades, DPE empossa 13 novos defensores

A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) empossou, na tarde desta quinta-feira, 3, a IV turma de defensores públicos. A cerimônia de posse aconteceu na sede da instituição pública, localizada no bairro de Sussuarana, em Salvador.

O auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB) abrigou os 13 novos empossados que, a partir de agora, têm a missão de promover e assegurar os Direitos Humanos à sociedade civil e fortalecer a democracia. Os novos defensores foram nomeados em abril, através do Diário Oficial Eletrônico da Defensoria, após o 8º concurso público de provas e títulos de 2022.

Durante discurso no púlpito, a nova defensora pública Taís Lopes Rocha destacou a importância do órgão e as obrigações de um defensor público para os baianos.

"Entendemos que o nosso papel vai além da assistência jurídica, sendo o nosso dever a promoção e a educação dos direitos humanos a partir de um diálogo aberto e horizontal com a população vulnerável e a sociedade civil. Atuando assim como aliados do povo na luta pelo seu protagonismo, emancipação, dignidade e cidadania".

No momento, a defensora pública geral, Firmiane Venâncio, recepcionou os 13 novos "corações verdes", fazendo referência aos recém-empossados.

No púlpito, o vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), Igor Rafael de Novaes Santos, enalteceu os novos colegas e desejou "felicidades" aos defensores.

"Vocês serão os principais e maiores atores políticos da Defensoria Pública ao exercer as atividades nas comarcas que ainda não contam com Defensoria Pública", comentou.

A cerimônia solene contou com a presença do vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), representando o governador Jerônimo Rodrigues (PT); as deputadas estaduais Olívia Santana (PCdoB) e Fátima Nunes (PT), a vereadora Marta Rodrigues (PT), o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, além de autoridades públicas da Bahia.