Com Bolsonaro no palco, locutor de rodeios ironiza caso das joias

Durante a Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na noite da sexta-feira, 25, um locutor de rodeios e apoiador de Jair Bolsonaro ironizou o caso das joias em que a Polícia Federal investiga aliados do ex-presidente em uma suposta organização criminosa. Bolsonaro estava presente no palco e ouviu o comentário. A informação é do O Globo.

“Nós é caipira, mas nós somos joia, Cíntia Chagas. Nós é caipira, mas nós é joia. Tem gente que era contra, mas hoje o Brasil inteiro torce e apoia”, discursou para uma plateia lotada na arena de shows.

Cuiabano Lima, voz referência da locução de rodeios, dirigiu-se à influenciadora Cíntia Chagas, esposa do deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) e dona de uma conta no Instagram com 2,3 milhões de seguidores, e ao ex-presidente para fazer a brincadeira. A comitiva bolsonarista no palco riu do comentário, e a própria comunicadora publicou o momento nos stories da rede social.

A PF investiga uma suposta organização criminosa no entorno de Bolsonaro que atuou para desviar joias, relógios, esculturas e outros itens de luxo recebidos pelo ex-presidente como representante do Estado brasileiro.