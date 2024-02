Com PT fora da cabeça de chapa em Salvador, Lessa crê em boa campanha | A TARDE

Por não ter o PT na cabeça de chapa para as eleições municipais da capital baiana, a tendência é a de que o partido pretenda aumentar o número de votos de cada vereador para fazer uma ampliação da bancada na Câmara de Salvador. O vereador Arnando Lessa (PT), diz que o fato leva a sigla a trabalhar com a lógica de um "projeto amplo".

"Com todos os partidos da base do Governador unidos, o PT vai fazer uma boa campanha em Salvador, e é para isso que nós estamos trabalhando com as atividades realizadas em pontos estratégicos da cidade", afirmou.

Lessa diz ainda que eleição não se faz com "sapato alto", e usou como exemplo a última eleição de 2022 na Bahia.



"Estamos fazendo as ações em Salvador, justamente para isso. Os vereadores que estão na base, PT, PCdoB, PSB mostram que a tendência é que se faça uma grande campanha", finalizou.