Congresso derruba veto de Lula e consegue R$ 3,6 bilhões de emendas | A TARDE

O Congresso Nacional derrubou parcialmente, nesta quinta-feira, 9, o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao envio de R$ 5,6 bilhões me emendas de comissão na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Com a derrubada parcial, fruto de um acordo entre líderes partidários do Senado e Câmara, foi estabelecido o valor de R$ 3,6 bilhões. Foram 371 votos pela derrubada e 21 contrários na Câmara dos Deputados, enquanto os senadores deram 61 votos favoráveis.

O Congresso havia aprovado R$ 16 bilhões para as emendas, com um corte de R$ 5,6 bilhões do governo sob o argumento de que “dotações de despesas primárias inicialmente programadas pelo Poder Executivo sofreram redução considerável".

