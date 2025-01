"Coração de pedra", dispara Michelle sobre veto de Lula com indulto

Michelle Bolsonaro usou redes sociais para criticar Lula - Foto: Isac Nóbrega | PR

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira, 24, após o chefe do Planalto deixar os presos pelo 8 de janeiro fora do insulto de Natal.

Em um post nas redes sociais, Michelle, que presidente o núcleo feminino do PL, chamou Lula de "coração de pedra".

No indulto, Lula priorizou pessoas presas por crimes de menor porte, em condições especiais, como portadores do HIV em estado terminal, mães de crianças atípicas e pessoas com câncer em estágio avançados.

Presos condenados por crimes de teor sexual ficaram de fora do indulto, assim como lideranças de organizações criminosas.