Corra pro Abraço passa a atender mais quatro municípios baianos | A TARDE

O programa Corra Pro Abraço, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou em uso abusivo de álcool e outras drogas, vai ser ampliado pelo governo estadual nas cidades de Lauro de Freitas, Juazeiro, Barreiras e Porto Seguro.



O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 25, pelo governador Jerônimo Rodrigues. De acordo com ele, um investimento de R$ 10,6 milhões será feito para ampliar o programa e o mesmo terá integração com o programa Bahia Pela Paz pelos próximos três anos.

“Ter a coragem de botar essa pauta aqui, é também ter a coragem de dizer que, se a gente faz uma agenda dessa é para operar na raiz do problema", pontuou Jerônimo.

A chamada pública, parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública/Senad, será publicada nesta sexta-feira, 26, no Diário Oficial para seleção de organizações da sociedade civil que se alinhem às propostas pedagógicas e metodológicas do programa estadual e que tem entre os eixos de atuação: educação e assessoria jurídica, assistência social, psicológica e arte educação.

O edital também vai contemplar a ampliação dos serviços do Corra pro Abraço no Centro Histórico de Salvador. O edital estará disponível no site da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado (Seades).

Corra Pro Abraço

Desenvolvido em 2013, o Corra Pro Abraço busca a redução de danos voltada para populações em situação de vulnerabilidade. O trabalho é realizado por equipes volantes e multidisciplinares, compostas por agentes de redução de danos, assistentes sociais, psicólogos, educadores jurídicos, cientistas sociais, pedagogos, arte-educadores, educador físico, educomunicadores.

Em 11 anos de implantação em Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista, o programa acumula mais de 300 mil atendimentos.

Segundo a secretária da Assistência e Desenvolvimento Social, Fabya Reis, a escolha das quatro cidades que serão contempladas foi realizada após estudos desenvolvidos pela esfera estadual e há a expectativa de ampliar o programa para outros municípios até 2026.

“A gente fez a análise das cidades que integram os territórios de identidade da Bahia, da região de Lauro de Freitas e cidades com mais 100 mil habitantes, para materializar essa expansão, que já estava no plano de governo, e foi pactuado na vinda de Flávio Dino para uma agenda de segurança pública ano passado”, lembrou.

A titular da pasta ainda completou que a perspectiva é de que até 2026, outros municípios da Bahia com mais de 150 mil habitantes tenham equipamentos para execução das atividades da ação estadual.