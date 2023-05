CPI dos Atos Golpistas recebeu 48 pedidos de quebras de sigilo em 48h

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Golpistas foi instalada na última quinta-feira, 25, e, em menos de 48h, já recebeu 48 pedidos de quebra de sigilo. As solicitações foram feitas, em sua maioria, pelo PT e PDT, partidos da base do governo.

Inicialmente, a comissão estava sendo articulada por parlamentares de oposição ao governo Lula (PT). Porém, após a divulgação das imagens do então ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, interagindo com os invasores do Planalto, o governo percebeu que a CPI era inevitável e passou a apoiar sua criação.

Dentre os pedidos de quebra de sigilo, que ainda precisam ser aprovados pelo plenário, estão os de acesso a informações bancárias, fiscais, telefônicas e telemática (dados contidos em dispositivos eletrônicos). As reuniões para votar os requerimentos estão previstos para a próxima.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF), testemunhas convocadas por uma CPI são obrigadas a comparecer para prestar esclarecimentos.

Alvos dos pedidos de quebra de sigilo:

Jair Bolsonaro , ex-presidente da República

Mauro Cesar Barbosa Cid , ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro

Ailton Barros , ex-militar ligado a Mauro Cid

Gonçalves Dias , ex-ministro do GSI

José Eduardo Natale , ex-coordenador de Segurança das Instalações Presidenciais de Serviço do GSI

George Washington de Oliveira Sousa , envolvido na tentativa de explodir um caminhão de combustível em Brasília

Wellington Macedo de Souza , também envolvido na tentativa de explodir o caminhão

Alan Diego dos Santos Rodrigues , envolvido no caso dos explosivos