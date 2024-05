"Crise permanente", reclama Zé Neto sobre problemas no Cras | A TARDE

Pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, o deputado federal Zé Neto (PT) criticou, nesta quarta-feira, 8, os problemas recentes de atendimento no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) localizado no bairro Jardim Acácia.

Nesta quarta-feira, 8, a população enfrentou dificuldades para garantir atendimento na unidade, que disponibiliza diariamente apenas 20 fichas. Para o deputado petista, a gestão vive em "crise permanente" na área social, assim como na saúde básica.

"A gente vive uma crise permanente na atenção básica e na questão social, que se interlaçam ali no cuidar das pessoas. Um Cras de um bairro que atende a milhares de pessoas e que só tem 20 senhas por dia. Parece uma piada", disse ao Portal A TARDE.

"É bom lembrar que essa questão social, que se encaixa na atenção básica de saúde também, porque é o cuidado que se tem que ter com a vida das pessoas, é propositalmente abandonada pela cidade. Vemos situações de saúde básica que poderiam ser cuidadas com alimentação, medicação, com atendimento ambulatorial, e que acabam tornando situações básicas de saúde e levam as pessoas para a regulação em um hospital de alta especialidade, como é o caso do Clériston Andrade", disparou o parlamentar, que ainda completou.

"O que se enxerga é um processo de abandono do atendimento básico e o paciente que poderia estar sendo cuidado em casa, ele vai piorar. Não vai uma hidratação, uma tomada de pressão. Ele terminará sendo vítima de uma desatenção que vai gerar o Hospital Geral como saída. O Cras entra na mesma pegada, falta de atenção básica e as pessoas vão perdendo qualidade de vida e saúde", finalizou Zé Neto.

