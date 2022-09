Críticas a Bolsonaro são projetadas em parede da sede da ONU

Horas antes de o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursar na Assembleia-Geral das Nações Unidas na manhã desta terça-feira, 20, críticas contra ele foram projetadas na lateral da sede da ONU em Nova York.



A intervenção, que foi organizada pelo U.S. Network for Democracy in Brazil, chamou o presidente de “Brazilian shame” (vergonha brasileira, em tradução livre), além de “mentiroso” e “desgraça”.

Segundo entrevista da organização ao Estadão, a projeção foi feita em contraponto ao discurso do candidato à reeleição: “Se Bolsonaro vai usar o prédio da ONU como palanque, nós vamos usá-lo para denunciar esse homem que é uma verdadeira vergonha nacional”.

O termo “Bolsonaro Vergonha Mundial” entrou para os trending topics do Twitter nesta terça-feira, 20, um dia após a hashtag “Bolsonaro World Shame” (Bolsonaro vergonha mundial, em tradução livre) também entrar para os trending topics.

Onu

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da abertura da 77ª Assembleia Geral da ONU, nessa manhã, e fez o primeiro discurso de chefes de Estado com forte teor político, crítica a seus antecessores e defesa do conservadorismo.

Veja o vídeo:

