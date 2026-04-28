SEM CONCORRÊNCIA
Cruz das Almas: mesma empresa leva contrato de escolas sem passar por concorrência
Serviço de consultoria atende mais de 40 unidades da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruz das Almas manteve, pelo segundo ano seguido, a contratação sem licitação de uma consultoria contábil para atender escolas da rede municipal.
De acordo com o extrato publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 28, o contrato mais recente foi fechado por R$ 14,4 mil em 2026.
O serviço é prestado pela WCSS – Consultoria e Assessoria Contábil Ltda., contratada pela Secretaria Municipal de Administração para dar suporte a 47 unidades de ensino.
Entre as atividades realizadas estão o envio de dados ao eSocial e à DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), além da emissão de certificados digitais para as escolas.
Entenda os contratos
O contrato atual foi assinado em 7 de abril de 2026 pelo prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos) e tem duração de 12 meses.
A mesma empresa já havia sido contratada em 2025, também sem licitação e para executar o mesmo serviço.
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Na ocasião, o acordo foi firmado em 26 de março, por R$ 18.480, também com vigência de 12 meses.
Dispensa de licitação
As duas contratações foram realizadas por dispensa de licitação, com base no artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, que permite a contratação direta em casos de menor valor.
Na prática, isso significa que a empresa não passou por um processo competitivo, como o pregão eletrônico, modalidade mais comum nesse tipo de contratação de serviços.
O portal A TARDE questionou a prefeitura sobre a dispensa de licitação e aguarda retorno.
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