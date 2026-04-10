Após gastos milionários, Cruz das Almas lança São João 2026

Evento vai acontecer entre os dias 19 e 24 de junho - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cruz das Almas lançou oficialmente, nesta sexta-feira, 10, a programação para o São João 2026. O evento vai acontecer entre os dias 19 e 24 de junho, com nomes como Ana Castela, Bell Marques, Nattan, João Gomes, Mestrinho, Rey Vaqueiro, Calcinha Preta, Pablo, Toque Dez, Dorgival Dantas, Gustavo Mioto e Mastruz com Leite.

O evento ocorre em um cenário de forte questionamento sobre a priorização dos recursos públicos pela gestão do prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos). Dados oficiais mostram que, enquanto a cidade investe valores recordes em entretenimento, a administração municipal recorre a empréstimos bancários para custear obras básicas.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o Painel de Transparência do Ministério Público da Bahia, Cruz das Almas foi o município baiano que mais gastou com atrações juninas em 2025. O investimento saltou de pouco mais de R$ 6 milhões em 2024 para R$ 10,5 milhões no ano passado. Esse montante incluiu contratos que hoje estão no topo da lista de vigilância dos órgãos de controle, como Wesley Safadão (R$ 1,1 milhão), Nattan (R$ 900 mil) e Simone Mendes (R$ 800 mil).

Enquanto a prefeitura sustenta uma grade de atrações de alto custo, a cidade depende de empréstimos bancários. Logo após o investimento milionário no São João passado, a gestão solicitou um empréstimo de R$ 60 milhões à Caixa Econômica Federal para serviços de infraestrutura e saneamento básico. Em abril de 2025, uma tentativa anterior de empréstimo de R$ 180 milhões já havia sido alvo de críticas da oposição por comprometer o futuro financeiro do município.

Sob vigilância

Novas diretrizes, assinadas pelo MPBA em parceria com os Tribunais de Contas (TCM e TCE), determinam que o somatório dos cachês não deve ultrapassar a média do ano anterior e sinalizam que valores individuais acima de R$ 700 mil entram em uma zona de fiscalização rigorosa. Durante o evento de lançamento do São João, o prefeito Ednaldo Ribeiro minimizou o risco de endividamento e defendeu o modelo de investimento:

"Nós investimos muito bem no São João, porque temos um retorno, um retorno muito forte no nosso comércio, no nosso vendedor ambulante, na agricultura familiar do nosso município. [...] Sempre nós tivemos mais cuidado ainda com os recursos públicos, que a gente não pode, de hipótese alguma, endividar o município para fazer um efeito [festa]", afirmou ele ao portal A TARDE.

Sobre as novas regras do Ministério Público e o limite de R$ 700 mil, Ribeiro afirmou estar ciente, embora a logística de contratação das grandes bandas ainda seja um desafio:

"Nós tivemos um compromisso com a UPB, os prefeitos que fazem São João... tivemos esse compromisso e estamos cumprindo. A nossa promotora de justiça, a Dra. Rita Tourinho, ela deixou aí a situação, a logística, foi muito bem pensado por ela. Hoje estamos adequando a logística, mas os 700 mil, os municípios têm segurado. [...] A gente tem que ter a responsabilidade de não comprometer os serviços da nossa cidade".

Confira a programação do São João de Cruz das Almas 2026

O palco principal, Circuito Luiz Gonzaga (Avenida Getúlio Vargas), concentra as atrações mais conhecidas. Embora as apresentações no palco principal comecem apenas no dia 20, a abertura oficial será no dia 19 de junho nos outros dois pontos da festa: o Circuito Oton Silva (Praça Senador Temístocles), focado em tradição e artistas locais, e o Circuito Murilo Sena (Rua da Estação), reduto do público jovem. Conforme a prefeitura, as grades completas desses circuitos secundários serão anunciadas em breve.



20/06 – Sexta-feira

Bell Marques

Rey Vaqueiro

Mestrinho

Jefinho Dias

21/06 – Sábado

Ana Castela

Calcinha Preta

Fulô de Mandacaru

Michele Andrade

Sarapatel com Pimenta

22/06 – Domingo

Nattan

Santanna

Breno Ferreira

Acarajé com Camarão

23/06 – Segunda-feira

João Gomes

Toque Dez

Kátia e Aduíllio

Chambinho do Acordeon

Rasga Tanga

24/06 – Terça-feira