Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SÃO JOÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FORRÓ DE ESTREIA

Arraiá dos Augeboys estreia em Salvador com Henry Freitas e Núzio Medeiros

Novo arraiá reúne estrelas do forró e antecipa o São João em Salvador

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

09/04/2026 - 20:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Arraiá dos Augeboys chega a Salvador com forró e proposta moderna
Arraiá dos Augeboys chega a Salvador com forró e proposta moderna -

Em clima de São João, Salvador recebe no dia 22 de maio a estreia do Arraiá dos Augeboys, projeto que reúne três nomes em alta no forró: Henry Freitas, Núzio Medeiros e Kadu Martins. O evento acontece no Porto de Salvador e promete antecipar o clima junino na capital baiana.

Com proposta inédita, o projeto aposta em uma experiência que mistura tradição e modernidade, trazendo elementos típicos do São João em diálogo com uma estética contemporânea e voltada para o público jovem.

Tudo sobre São João em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além das apresentações individuais, a programação inclui um momento especial em que os três artistas dividem o palco, celebrando um encontro que já vem ganhando destaque em diferentes cidades do país.

Leia Também:

Santo Antônio de Jesus revela programação do São João 2026
Canários do Reino grava audiovisual com show gratuito no Pelourinho
Chapada Diamantina pode ganhar hino com música de Targino Gondim

Com início às 21h e sem horário definido para terminar, o evento propõe uma experiência dinâmica, acompanhando a energia do público ao longo da noite.

O Arraiá dos Augeboys é realizado pela Nova Produtora em parceria com a Full Entretenimento, que investem em ambientação temática e ativações para recriar o universo junino.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

São João

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arraiá dos Augeboys chega a Salvador com forró e proposta moderna
Play

Com cachê alto, Padre Fábio de Melo lota cidade do interior baiano

Arraiá dos Augeboys chega a Salvador com forró e proposta moderna
Play

VÍDEO: Jovem perde dedo em 'guerra de espada' na Bahia

Arraiá dos Augeboys chega a Salvador com forró e proposta moderna
Play

Vídeo: Gustavo Mioto ironiza reconciliação com Ana Castela: “Hoje não dá"

Arraiá dos Augeboys chega a Salvador com forró e proposta moderna
Play

Vídeo: Pelourinho lota e tem acesso ao palco principal bloqueado

x