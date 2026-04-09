Arraiá dos Augeboys estreia em Salvador com Henry Freitas e Núzio Medeiros

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Arraiá dos Augeboys chega a Salvador com forró e proposta moderna - Foto: Divulgação

Em clima de São João, Salvador recebe no dia 22 de maio a estreia do Arraiá dos Augeboys, projeto que reúne três nomes em alta no forró: Henry Freitas, Núzio Medeiros e Kadu Martins. O evento acontece no Porto de Salvador e promete antecipar o clima junino na capital baiana.

Com proposta inédita, o projeto aposta em uma experiência que mistura tradição e modernidade, trazendo elementos típicos do São João em diálogo com uma estética contemporânea e voltada para o público jovem.

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Além das apresentações individuais, a programação inclui um momento especial em que os três artistas dividem o palco, celebrando um encontro que já vem ganhando destaque em diferentes cidades do país.

Com início às 21h e sem horário definido para terminar, o evento propõe uma experiência dinâmica, acompanhando a energia do público ao longo da noite.

O Arraiá dos Augeboys é realizado pela Nova Produtora em parceria com a Full Entretenimento, que investem em ambientação temática e ativações para recriar o universo junino.