FORRÓ DE ESTREIA
Arraiá dos Augeboys estreia em Salvador com Henry Freitas e Núzio Medeiros
Novo arraiá reúne estrelas do forró e antecipa o São João em Salvador
Por Bianca Carneiro
Siga o A TARDE no Google
Em clima de São João, Salvador recebe no dia 22 de maio a estreia do Arraiá dos Augeboys, projeto que reúne três nomes em alta no forró: Henry Freitas, Núzio Medeiros e Kadu Martins. O evento acontece no Porto de Salvador e promete antecipar o clima junino na capital baiana.
Com proposta inédita, o projeto aposta em uma experiência que mistura tradição e modernidade, trazendo elementos típicos do São João em diálogo com uma estética contemporânea e voltada para o público jovem.
Além das apresentações individuais, a programação inclui um momento especial em que os três artistas dividem o palco, celebrando um encontro que já vem ganhando destaque em diferentes cidades do país.
Leia Também:
Com início às 21h e sem horário definido para terminar, o evento propõe uma experiência dinâmica, acompanhando a energia do público ao longo da noite.
O Arraiá dos Augeboys é realizado pela Nova Produtora em parceria com a Full Entretenimento, que investem em ambientação temática e ativações para recriar o universo junino.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes