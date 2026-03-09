Dado Dolabella declara apoio a Flávio Bolsonaro

Dado Dolabella deve disputar vaga na Câmara dos Deputados - Foto: Reprodução

Pré-candidato a deputado federal pelo MDB, o ator Dado Dolabella declarou publicamente apoio ao nome do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela presidência da República nas eleições de outubro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Dado afirmou que sua decisão se deu por afinidades com as propostas colocadas pelo candidato, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje preso por tentativa de golpe de Estado.

"Eu acredito no fortalecimento das famílias, no combate firme à criminalidade e na melhoria das leis, para que não sejam instrumentos de injustiça. E deixo claro que acredito que Flávio Bolsonaro é hoje o nome que mais se alinha às ideias que eu defendo para o Brasil. Por isso, pretendo apoiá-lo como candidato à presidência", diz Dado no vídeo.

Candidatos ao Planalto

Além de Flávio Bolsonaro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), outros nomes já se colocaram como pré-candidatos ao Planalto.

Pré-candidatos à presidência: