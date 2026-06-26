Dados do MP contestam declaração de prefeito sobre São João barato

A declaração pública do prefeito de Jequié, Flávio Brandão, classificando a edição de 2026 do tradicional São João, como "a mais barata da história do município", abriu margem para fortes questionamentos técnicos.

Informações oficiais extraídas diretamente do Painel da Transparência do Ministério Público da Bahia (MP-BA) apresentam valores que divergem da narrativa da gestão municipal e revelam que os gastos com contratações artísticas e infraestrutura seguem em patamares históricos elevados.

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Valor milionário

De acordo com os registros oficiais auditados, o investimento totalizado para a execução da festa em 2026 alcançou a alta marca de R$ 10.610.000,00 (dez milhões, seiscentos e dez mil reais).

Embora o montante represente um decréscimo sutil em comparação com o recorde atingido no ano anterior, o valor está substancialmente acima da média histórica registrada no município em anos recentes.

A análise cronológica detalhada aponta que, em 2023, o município destinou pouco menos de R$ 3 milhões para os festejos juninos. No ano seguinte, em 2024, a verba saltou para R$ 5,46 milhões.

O ápice do investimento ocorreu no exercício de 2025, quando as despesas atingiram o pico de R$ 11,88 milhões. Portanto, os dados indicam que o orçamento atual representa quase o quádruplo do que era praticado há apenas três anos.

Volume de gastos

Com esse balanço financeiro, Jequié garantiu uma posição de destaque no ranking estadual. Entre as 417 municipios que compõem o estado da Bahia, a cidade figura atualmente como a segunda com maior volume de gastos destinados às festividades do período junino.

A diferença entre o orçamento de Jequié em 2026 e o maior recorde histórico estadual é de apenas R$ 1,27 milhão.

Diante do cenário de forte expansão das despesas com eventos, o Ministério Público da Bahia reforçou o entendimento técnico de que a aplicação e a gestão das verbas públicas federais enviadas ao município são de responsabilidade direta do chefe do Poder Executivo.

Sob a ótica do ordenamento administrativo, tais recursos deveriam priorizar o atendimento de demandas sociais em áreas sensíveis e essenciais da administração local — como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura —, mitigando o desperdício em festividades em detrimento de direitos estruturais da população jequieense.

Valores declarados

2023: R$ 2.970.000,00

2024: R$ 5.460.000,00

2025: R$ 11.880.000,00

2026: R$ 10.610.000,00

(Fonte: Painel da Transparência — MP-BA)

O que diz a Prefeitura

A reportagem procurou a Prefeitura de Jequié, a qual disse que vai fazer o levantamento dos repasses, via emenda parlamentar, através do Ministério do Turismo, fonte das receitas utilizadas pelo município, para o São João 2026. O que realmente coloca a edição do São João 2026 como a mais barata em relação a edições anteriores.