Danilo Gentili ataca Haddad nas redes: “Maníaco”

Humorista critica ministro da Fazenda nas redes - Foto: Reprodução | SBT

O humorista Danilo Gentili, apresentador do The Noite, do SBT, usou o X, antigo Twitter, para criticar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Haddad tem sido alvo de críticas nas redes sociais, nos últimos dias, por sugerir a taxação de compras internacionais. No post, Gentili chamou o ministro de “maníaco”.

“Olá, senhor Haddad, me tira uma dúvida. É o senhor que está aparecendo em inúmeros memes como um maníaco por taxar inclusive os pobres?”, questionou.