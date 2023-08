De olho em 2024, PL estadual se reúne para traçar ações do 2º semestre

A executiva do PL Bahia voltou a se reunir nesta segunda-feira, 24, para debater estratégias para o segundo semestre e acelerar a estruturação dos diretórios municipais para as eleições municipais do ano que vem. De acordo com a sigla, a intenção do encontro é fortalecer a presença da legenda nas 417 cidades do estado. Outra meta debatida pelo partido é a filiação de novos quadros.

Para o PL Jovem e Mulher, as alas estão sob coordenações do deputado estadual Diego Castro e da deputada federal Roberta Roma, respectivamente. Também estiveram presentes no encontro o deputado estadual Leandro de Jesus e Capitão Alden.

Novos filiados



Segundo o comunicado divulgado pelo PL, os interessados em se filiar a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro deve acessar este endereço eletrônico: https://filiese.filiapl22.com.br/e seguir as instruções.

Para quem já é filiado a outro partido e deseja migrar para o PL não precisa pedir a suspensão. A nova filiação a legenda anula a anterior.

“Queremos revelar novas lideranças políticas interessadas em construir um novo destino para a Bahia com mais liberdade e oportunidades para todos”, afirmou o presidente do PL Bahia, João Roma.