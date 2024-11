De olho na UPB, prefeito de Ituaçu se reúne com prefeitos do norte do estado

Prefeitos do norte do estado ao lado de Andrei da Caixa e Phellipe Brito (os dois ao centro, de azul) - Foto: Divulgação

Candidato a presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), o prefeito reeleito de Ituaçu, Phellipe Brito (PSD), afirmou já ter o apoio de quase 170 gestores eleitos ou reeleitos no pleito de outubro em torno no seu nome.

Após se reunir com lideranças do extremo-sul do estado, o prefeito angariou o apoio de gestores do norte da Bahia, incluindo nomes importantes como o prefeito de Juazeiro, Andrei da Caixa (MDB).

"Nossa candidatura, que começou cedo, está caminhando bem, crescendo a cada dia, com novos apoios de prefeitos de todas as regiões e dos mais diversos partidos. O sentimento é que possamos seguir fortalecendo a UPB e as bandeiras municipalistas", disse Phellipe ao Portal A TARDE.

Em busca da unidade, ele tem dialogado ainda com o atual presidente da UPB, Quinho (PSD), gestor de Belo Campo, e com outros pré-candidatos ao comando da entidade, a exemplo dos prefeitos reeleitos de Medeiros Neto, Beto Pinto (MDB), e de Andaraí, Wilson Andrade (PSB).

"Uma das nossas propostas para comandar a UPB será descentralizar a unidade. Essa é uma demanda que tenho ouvido muito nas conversas com os prefeitos. Precisamos levar a instituição para todos os cantos da Bahia", declarou Phellipe.

Sobre as articulações com lideranças políticas estaduais, o prefeito de Ituaçu afirmou que tem dialogado com os senadores Otto Alencar (PSD) e Jaques Wagner (PT), com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

"Essas conversas são importantes, mas o nosso foco é dialogar com os prefeitos para que possamos somar forças visando dar continuidade ao trabalho que vem sendo e fazer a UPB crescer ainda mais, prestando serviços de excelência e lutando pelas pautas municipalistas", argumentou.