Delcídio é condenado a indenizar Lula por acusações falsas | A TARDE

O ex-senador Delcídio do Amaral, um dos delatores da Operação Lava Jato, foi condenado em segunda instância pela Justiça de São Paulo, a indenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por danos morais. Os desembargadores da 7ª Câmara de Direito Privado determinaram que ele pague R$ 10 mil por considerar que ele foi o autor de acusações inverídicas contra o petista.

À época, Delcídio teria insinuado que Lula teria tentado obstruir a Justiça, interferindo no processo de delação premiada de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras. O ex-senador teria afirmado que Lula pediu para que ele “segurasse” a delação premiada de Cerveró.



“Ao contrário do que sustenta Delcídio, na ação penal mencionada o magistrado reconheceu que não houve a prática de crime de obstrução de justiça por parte de Lula, que foi absolvido ante o deficiente conjunto probatório e a falta de credibilidade do testemunho do ex-senador”, afirmou na decisão o desembargador relator da ação, José Rubens Queiroz Gomes. Ainda cabe recurso da sentença.