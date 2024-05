Deputada apresenta PL contra preços abusivos em desastres | A TARDE

A deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (Psol) apresentou um projeto de lei (PL) que pune práticas abusivas contra pessoas em vulnerabilidade em cenários de desastre ambiental.



Segundo a parlamentar, estabelecimentos estariam cobrando valores acima do comum no Rio Grande do Sul.

Entre as punições previstas, está a possiblidade cancelamento de empréstimos feitos em bancos públicos.

“É inacreditável que, em um momento de extremo sofrimento coletivo, comerciantes se utilizem da vulnerabilidade do povo para lucrar. Vimos isso acontecer na pandemia, e todas as vezes que ocorre algum evento extremo a história se repete. É desumano se aproveitar de situações catastróficas para tirar proveito de quem precisa de solidariedade”, afirma a parlamentar.

