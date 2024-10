Deputada protocola pedido para bloquear 'jogo do tigrinho' no Brasil

Erika Hilton argumentou que o jogo deve ser bloqueado até que o processo de regulamentação dos jogos de apostas no Brasil seja finalizado - Foto: Reprodução

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou nesta quinta-feira. 26, uma representação no Ministério Público Federal para bloquear o 'jogo do tigrinho' no Brasil. A parlamentar pontuou, no pedido, que as empresas PG Soft Games e Sribe LTDA, detentores dos jogos, apresentam condutas caracterizadas como crimes contra a economia popular, publicidade abusiva contra consumidores e publicidade infantil.

Além disso, Erika Hilton argumentou que o jogo deve ser bloqueado até que o processo de regulamentação dos jogos de apostas no Brasil seja finalizado. “Frente ao acúmulo de crimes, contravenções e danos a direitos fundamentais que entram em colisão com direitos maiores que o direito ao jogo, justifica-se a necessidade de bloqueio, com urgência, do acesso via internet a essas apostas, ao menos até a elaboração de uma regulamentação pelo Governo Federal”, declarou a deputada no documento.

Ainda na representação, Hilton advertiu sobre as publicidades realizadas por influenciadores digitais e a respeito da divulgação dos jogos ser realizada, na maioria das vezes, voltada para jovens e adolescentes.

“Isso porque, apesar do jogo em si ser permitido, definitivamente não é permitido nem o jogo para crianças e adolescentes e nem a publicidade voltada a crianças e adolescentes, seja por meio de influencers mirins”, relatou a deputada.