Deputada que sugeriu "plenária de homens" alega sofrer "crentefobia" | A TARDE

A deputada estadual do Maranhão, Mical Silva Damasceno (PSD), afirmou ser vítima de "crentefobia" e de "ataques misóginos" como reação após sua sugestão de que a plenária do Dia da Família, que será realizada no dia 15 de maio, ocorresse apenas com a presença de parlamentares homens.

Na ocasião, Mical afirmou que a sessão não deveria ter presença feminina por conta do papel de "submissão" que as mulheres devem aos maridos e para "mostrar à sociedade quem é o cabeça da família".

A fala causou grande repercussão com a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão e o PSD, através do presidente Gilberto Kassab, repudiando a declaração. "Traz uma visão retrógrada e superada, falsamente escorada na religiosidade cristã”, declarou Kassab em nota.

“Quando propus uma sessão solene da família, mobilizando os homens, estava me referindo a uma solenidade no plenário, e não que a Assembleia Legislativa deve ter apenas deputados homens na sua composição”, justificou a deputada em um vídeo publicado em suas redes sociais.

A parlamentar disse ainda que os ataques recebidos seriam "obra da esquerda" e que ela teria o direito de defender a sua visão de mundo, baseada na Bíblia Sagrada. os comentários em sua postagem, a deputada recebeu apoios do meio evangélico e foi criticada por outros.