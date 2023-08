Deputada vítima de gordofóbia na CPI do MST vai denunciar caso à PGR

Vítima de gordofóbia e machismo durante a sessão da CPI do MST, a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) afirmou que levará o caso para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e para o Conselho de Ética da Câmara. A parlamentar classificou a atitude do presidente do colegiado, o deputado federal Coronel Zucco (Republicanos-RS) como "violência de gênero".

O caso aconteceu nesta quinta-feira, 3, quando o dirigente do colegiado se queixou de um suposto nervosismo da colega de Parlamento e satirizou a suposta situação. "A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio ou quer um hambúrguer?"

O questionamento de Zucco ocorreu enquanto acontecia o depoimento de José Rainha, líder da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidades (FNL), após o relator da CPI, Ricardo Salles (PL-SP), apresentar um vídeo de Rainha pedindo votos a Sâmia Bomfim.

O PSOL também deve entrar com um processo contra Zucco no Conselho de Ética da Câmara. A avaliação é de que a fala do parlamentar deixou incomodados até mesmo os integrantes da oposição que fazem parte da CPI, já que o assunto repercutiu mais do que o próprio depoimento.



"As notícias que estampam os jornais de hoje sobre essa CPI são sobre o show de misoginia que aconteceu desde o início, não é sobre outra coisa. E não poderia ser diferente porque o povo brasileiro não concorda com isso, sobretudo as mulheres brasileiras", disse Sâmia na sessão, após a fala de Zucco. "Nunca calem a boca, nunca se intimidem, nunca abaixem a cabeça para machista nenhum."

Veja vídeo:

Reprodução | Redes Sociais