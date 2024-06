Deputado bolsonarista compara nordestinos a galinhas; assista

Em junho de 2023, Gayer causou polêmica ao associar ditaduras em países africanos à suposta "falta de capacidade cognitiva" - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) comparou a população da região Nordeste com galinhas, após afirmar que eles se contentam com "migalhas". A declaração foi dada no dia 24 de maio, mas viralizou apenas neste fim de semana.

Gayer é pré-candidato à prefeitura de Goiânia, capital do estado de Goiás. Durante evento, ele contou uma parábola sobre Josef Stalin, onde utiliza a morte de uma galinha para explicar o que era o socialismo.

Na narrativa, Stalin pega a ave com a finalidade de matá-la. Ele ganha a confiança dela dando migalhas, além de pegá-la no colo e fazendo caricias, mas, sem piedade, depena o animal.

“Estão dando migalhas para uma população cada vez mais depenada”, disse o deputado se referindo a Nordeste.

A declaração foi dada durante o evento que discute os impactos do Projeto de Lei Complementar (PLP) 235/2019, que institui o Sistema Nacional de Educação (SNE).

Em junho de 2023, Gayer causou polêmica ao associar ditaduras em países africanos à suposta "falta de capacidade cognitiva" da população, declarando que o "Brasil está emburrecido" e seguindo o caminho das nações africanas. Em um podcast, Gayer afirmou que o QI na África é de 72, comparando-o ao de macacos, e argumentou que a democracia não prospera na região



