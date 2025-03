Deputado chama ACM Neto de "maior difamador da Bahia" e acusa Bruno Reis de elitizar Carnaval em Salvador

Robinson é deputado estadual - Foto: Divulgação

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) rebateu neste domingo (2) as declarações do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), sobre a polêmica da passarela instalada no circuito Barra-Ondina, que dá acesso exclusivo ao Camarote Glamour. O equipamento, batizado de "passarela do apartheid", tem sido criticado por oposicionistas e foliões, que apontam a criação de uma divisão social na festa.

Bruno Reis havia pedido que a oposição "falasse bem do Carnaval de Salvador", argumentando que o momento não era para críticas. Em resposta, Robinson Almeida afirmou que o maior responsável por difamar a festa e o estado é o ex-prefeito e aliado de Bruno, ACM Neto (UB).

"O maior difamador do Carnaval é o ACM Neto, que fala mal da Bahia o ano inteiro", declarou o deputado, reforçando as críticas ao grupo político adversário.

Além da passarela, Robinson também denunciou o tratamento dado pela prefeitura aos trabalhadores informais que atuam no Carnaval.

"Já não bastasse a passarela do apartheid, a gestão do prefeito, que se notabiliza por privatizar áreas verdes, ainda maltrata os ambulantes, homens e mulheres que lutam dignamente para garantir o sustento de suas famílias", enfatizou o parlamentar do PT.