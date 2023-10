Deputado Da Cunha é acusado de agressão pela esposa; saiba detalhes | A TARDE

O deputado federal Carlos Alberto da Cunha (PP), conhecido popularmente como delegado Da Cunha, foi acusado de agredir a esposa dentro do apartamento em Santos, no litoral de São Paulo. A nutricionista Betina Grusiecki registrou um boletim de ocorrência, nesta terça-feira,17, por lesão corporal, ameaça, injúria e violência doméstica. O parlamentar nega as acusações.

O crime aconteceu em um apartamento na Rua Ricardo Pinto, no bairro Aparecida. A mulher, de 28 anos, contou à Polícia Civil que tem união estável com o deputado há três anos. Segundo o depoimento dela, Da Cunha começou uma discussão após consumir bebida alcoólica no sábado,14, e, em determinado momento, passou a xingá-la de “lixo” e “putinha”.



Em seguida, o delegado começou as agressões. De acordo com a vítima, ela chegou a desmaiar após Da Cunha apertar o pescoço e bater a cabeça dela na parede. Betina disse que quando acordou, viu o homem voltar em sua direção e, para se defender, jogou um secador de cabelos nele.



O deputado voltou a bater a cabeça da companheira contra a parede e fez ameaças. “Vou encher de tiros a sua cabeça, vou te matar e vou matar sua mãe”, teria dito Da Cunha, antes de quebrar o óculos e destruir as roupas da mulher, segundo consta no boletim de ocorrência ao qual o G1 teve acesso.



Em nota, a assessoria do deputado informou que ele nega veementemente que tenha agredido a companheira. “Houve uma discussão, em meio à comemoração de seu aniversário, mas em nenhum momento ocorreu qualquer tipo de violência física de sua parte”, diz o comunicado. Ainda segundo a defesa, os fatos “ficarão comprovados no decorrer do inquérito”.



Trajetória do deputado



Em 2022, Da Cunha foi eleito deputado federal por São Paulo, sendo o 24ª candidato mais votado. Ele contabilizou 181.568 votos pelo Progressistas.



O delegado começou a fazer sucesso na internet com vídeos que mostram operações policiais e o dia-a-dia dos agentes. Em 2021, ele relatou em seu canal no YouTube que tinha sido afastado das ruas e teve que entregar as armas e distintivo por conta de uma declaração feita durante participação em um podcast com o vereador e ex-PM Gabriel Monteiro (PSD).