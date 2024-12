Deputado do PL divide palco com Jerônimo em cidade baiana

- Foto: Reprodução

Os deputados do PL da Bahia tem cada vez mais se aproximado do governo Jerônimo (PT). Desta vez, o aceno foi feito pelo deputado federal João Carlos Bacelar, conhecido como Jonga Bacelar.

O parlamentar dividiu palco na manhã desta sábado, 30, com o governador, durante o lançamento da pedra fundamental do Fasano Baixio, novo empreendimento que será instalado no distrito, localizado no município de Esplanada.

Na ocasião, o político elogiou o desempenho da gestão petista em fomentar o turismo baiano, por meio da iniciativa de uma empresa privada, e cobrou uma requalificação no trecho do aeroporto de Salvador e o município de Lauro de Freitas, o que considerou como “gargalo”.

Após o discurso, o liberal cumprimentou o governador com aperto de mão.

A participação de Jonga Bacelar (PL) no evento, acontece em meio aos diversos processos administrativos que vem sendo aplicados pelo PL por infidelidade partidária.

O município de Esplanada é um dos redutos eleitorais do parlamentar, que obteve 8,02% dos votos, isto é, 1.457.