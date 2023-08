Deputado petista propõe Comenda 2 de Julho a César Borges

O deputado estadual Euclides Fernandes (PT) propôs conceder a Comenda Dois de Julho, maior honraria entregue pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), ao ex-governador e ex-senador baiano César Borges. A proposta foi encaminhada à Casa, através do projeto de Resolução nº 3.145/2023.

Integrante da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), a proposta do parlamentar chama atenção devido ao ex-governador ter integrado partidos que fizeram oposição ao projeto petista. O documento foi enviado na última quarta-feira, 2, e publicado no Diário Oficial do Legislativo (DOL) desta quinta, 3.

Na justificativa para concessão da honraria, Euclides destacou a trajetória política do ex-senador e frisou que "César Borges se destaca como um político exemplar que dedicou sua carreira a causas nobres e relevantes para o Estado".

"Salientamos que a frente do Poder Executivo Baiano, César Borges implementou grandes políticas públicas, ganhando destaque o fomento da cultura como fator econômico que ajudou a alavancar a Bahia, a exemplo da reconstrução do Centro Histórico de Salvador e da criação do Programa FazCultura”.

Apesar de ter feito oposição ao PT no passado, César Borges também foi homenageado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) quando recebeu a Medalha da Ordem Dois de Julho - Libertadores da Bahia, em homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. O evento foi realizado no último dia 1º de julho, no Palácio da Aclamação.

O projeto de autoria do decano da Alba ainda será analisado pelos demais deputados da Casa Legislativa.