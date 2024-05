Deputados apontam conclusão da regulamentação da tributária em 2025 | A TARDE

Líderes da Câmara apontam que a votação para regulamentação da reforma tributária só será concluída no Congresso em 2025. Os projetos foram enviados pelo governo Lula nesta semana.

As opiniões são mais pessimistas que o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que diz querer concluir a votação das propostas ainda durante seu mandato como presidente da Câmara, que, na prática, se encerra em dezembro.

Os deputados podem ter condições de aprovar os dois projetos antes do recesso parlamentar de julho. No entanto, a previsão é que a tramitação demore mais no Senado.

Como os projetos começaram a tramitar pela Câmara, a palavra final sobre os textos será dos deputados. Assim, a previsão é que os senadores prolonguem as negociações sobre possíveis alterações no texto.

Nesse cenário, a aposta é de que o Senado só devolverá os projetos à Câmara no final de 2024, quando não haveria tempo hábil para a votação final pelos deputados, especialmente em meio às negociações pela sucessão de Lira.