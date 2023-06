Desembargadores baianos acirram disputa por vaga no STJ

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Nilson Castelo Branco, e outros três desembargadores estaduais entraram na disputa por uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os demais desembargadores para o cargo são Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Maurício Kertzman Szporer e Roberto Maynard Frank.

A lista de desembargadores que irão concorrer a duas vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça foi divulgada nesta quinta-feira, 1. São 57 nomes de todo o país. Apenas os Tribunais de Justiça do Pará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins não tiveram inscritos.

Os inscritos irão concorrer a duas vagas no STJ, abertas pela aposentadoria do ministro Jorge Mussi e a morte de Paulo de Tarso Sanseverino, em abril deste ano.

Cenário

O STJ ainda deve preencher a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Félix Fischer. No entanto, essa vaga é reservada para um membro da advocacia.

O STJ marcou para o próximo dia 23 de agosto a sessão que vai escolher os quatro nomes, entre os 57 postulantes, que serão encaminhados ao presidente Lula (PT). Os indicados escolhidos ainda serão sabatinados pelo Senado Federal e nomeados após aprovação da casa legislativa.