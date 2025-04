Dia do Exército: Lula participa de celebração antecipada nesta quarta

Evento do Dia do Exército - Foto: Reprodução Youtube / Exército Brasileiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou presença, na manhã desta quarta-feira, 16, na celebração antecipada do Dia do Exército, realizado no Quartel-General do Exército. A data é celebrada no dia 19 de abril, no entanto, este ano a comemoração está sendo realizada hoje. O dia 19 de abril cai no sábado, no meio de um feriadão na capital federal.

Segundo informações do Correio Braziliense, o evento, que começou às 10h, também conta com a participação do ministro da Defesa José Múcio e do presidente do Congresso Nacional Davi Alcolumbre .

Em solenidade, autoridades e instituições civis e militares receberão a Ordem do Mérito Militar, Medalha do Exército Brasileira e a Medalha Tributo à Força Expedicionária Brasileira.

Além disso, também será realizado um desfile militar e uma homenagem especial aos 80 anos da Força Expedicionária Brasileira, quando o Exército Brasileiro lutou na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Um dos símbolos dessa batalha é o Sargento Max Wolf, paranaense descendente de alemães que morreu durante a batalha ao ser atingido por disparos de metralhadoras alemãs, nas cercanias de Montese.

A população também consegue ter acesso ao evento através da Praça dos Cristais, em frente à Concha Acústica. No local, tanques de guerra foram posicionados e poderão ser observados pelos presentes.