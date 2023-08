Dilma Rousseff e Vladimir Putin devem se encontrar nesta quarta

Ex-presidente do Brasil e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff deve se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quarta-feira, 26.

O encontro entre os dois faz parte da “Segunda Cúpula Rússia-África – Fórum Econômico e Humanitário”, que acontece em São Petersburgo, na Rússia.

O NDB afirmou em nota que o objetivo da reunião é "verificar as opiniões de ambos os países membros sobre o papel do NDB na próxima Cúpula do Brics, que será sediada na África do Sul em agosto de 2023".

Dilma, inclusive será a oradora na Sessão Plenária do Fórum, dirigindo-se a uma audiência de Chefes de Estado e outras autoridades de países africanos.