Dilma se reúne com o Brics em processo para assumir banco

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) participou, nos últimos dias, de reuniões virtuais com os ministros de Finanças do Brics, bloco econômico formado por Brasil, Rússia, China, Índia, China e África do Sul, como parte do processo que envolve sua nomeação à frente do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), instituição financeira criada pela associação diplomática.

As sabatinas de Dilma com as autoridades estrangeiras têm o intuito de fortalecer a candidatura da ex-chefe de Estado como presidente da instituição. Nas discussões, Dilma apresentou sua visão sobre o papel do banco e os desafios da organização para os próximos anos.

Se assumir a presidência do NDB, a economista deverá receber um salário superior a US$ 50 mil mensais (equivalente a R$ 257 mil). A instituição é comandada de forma rotativa pelos países dos BRICS com mandato brasileiro até 2025.

Os ministros de Finanças e pastas equivalentes do bloco econômico, entre eles o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazem parte do Conselho de Governadores do NDB, a mais alta instância do banco e colegiado responsável pela designação do presidente da instituição.

A expectativa do governo brasileiro é que Dilma possa concluir as formalidades até o fim de março, quando ela acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma viagem oficial à China.