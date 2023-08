Dino assina ofício pedindo investigação da PF sobre causa do apagão

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, solicitou à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 16, através de um ofício, que investigue o apagão que afetou quase todos os estados do Brasil, na terça, 15.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia enviado um ofício ao ministro da Justiça, pedindo a investigação policial, que por sua vez, repassou para à PF para a apuração do caso.

Silveira afirmou durante coletiva de imprensa na terça, 16, afirmou que solicitaria a investigação à PF e Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para saber as causas do apagão, que ainda não se sabe se foram falhas técnicas ou humanas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa afirmou, entretanto, no mesmo dia, que as causas da queda são técnicas