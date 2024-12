“Diretrizes principais foram definidas”, diz Rui sobre pacote fiscal

Rui garante que diretrizes do pacote fiscal foram definidas - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou, em entrevista à RecordTV, que as principais diretrizes do pacote fiscal do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já foram definidas.

Segundo Rui, o objetivo dos ajustes é trazer um equilíbrio entre o crescimento econômico e as despesas.

“Eu diria que está pertinho de ser anunciado, porque as equipes estão trabalhando de forma intensa", iniciou Rui, que continuou.

“Olha, eu diria que as diretrizes principais já foram definidas pelo presidente. O principal é ter um equilíbrio entre o crescimento no horizonte das despesas com os da receita. Ou seja, você equilibrar despesa e receita ao longo do tempo", completou o ministro baiano.