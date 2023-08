Do Val admite que mentiu sobre contato com 'inteligência estrangeira'

Em depoimento à Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira, 20, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) admitiu ter mentido durante conversa no WhastApp com o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) sobre contato com serviço de inteligência norte-americana. As informações são do jornal O Globo.

Em uma das conversas com o ex-parlamentar, do Val afirmou que informou a agentes estrangeiros sobre um suposto plano para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Aos investigadores, no entanto, ele reconheceu o blefe, justificando ganhar tempo para informar ao magistrado sobre a trama golpista

Durante diálogo com Silveira, o senador afirmou que foi necessário fazer o relato à "inteligência americana" devido à “outra função” que exercia. Do Val afirma com frequência que já foi instrutor da Swat, grupo de elite da polícia dos EUA.

"É possível que do Val tenha dito tal afirmação apenas como um “blefe”, diz trecho do relatório da PF.



A conversa entre Do Val e Silveira aconteceu entre 13 e 14 de dezembro do ano passado.

Do Val deu depoimentos contraditórios e passou a ser investigado, sendo alvo de uma operação da PF que cumpriu mandados de busca e apreensão. Ele está licenciado do mandato no Senado.