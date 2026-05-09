Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

STF

Dosimetria: Moraes suspende lei que mudaria pena dos condenados do 8/1

Decisão foi confirmada neste sábado, 9, pelo magistrado

Gabriela Araújo
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ministro do STF, Alexandre de Moraes
Ministro do STF, Alexandre de Moraes - Foto: Luiz Silveira | STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão imediata da Lei da Dosimetria nos processos relacionados aos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023.

A decisão cautelar, expedida pelo magistrado, paralisa a aplicação da nova norma até que o plenário da Corte julgue o mérito das ações que questionam sua constitucionalidade.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O entendimento do ministro leva em conta as ações foram ajuizadas pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e pela federação partidária PSOL-Rede. No texto, as entidades justificam que a lei funciona como uma espécie de "tratamento executório mais favorável para crimes voltados à ruptura institucional".

Até a tarde deste sábado, 9, Moraes já proferiu dez decisões baseadas na nova decisão.

Leia Também:

Relator da Lei da Dosimetria, Moraes pede parecer de Lula e Alcolumbre
PL da Dosimetria é promulgada e pode beneficiar Bolsonaro
PL da Dosimetria: Lula decide nesta quarta-feira se valida ou não lei

O que é a Lei da Dosimetria?

O PL da Dosimetria altera regras do Código Penal brasileiro relacionadas aos crimes contra o Estado Democrático de Direito.

O foco principal do projeto é reduzir penas e impedir a soma (unificação) de punições para crimes semelhantes cometidos dentro do mesmo contexto.

Entre os possíveis beneficiados pela mudança estão os militares:

  • Almir Garnier;
  • Paulo Sérgio Nogueira;
  • Walter Braga Netto;
  • e Augusto Heleno.

Dosimetria pode beneficiar Bolsonaro?

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado e atualmente em prisão domiciliar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ser impactado pelo projeto.

Com a nova regra de dosimetria, a pena pode ser reduzida entre dois e quatro anos, a depender da avaliação da Justiça. Atualmente, Bolsonaro só teria direito ao regime semiaberto daqui a sete anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Dosimetria STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro do STF, Alexandre de Moraes
Play

Jerônimo reúne mais de 20 prefeitos, anuncia novo hospital e reforça união da base

Ministro do STF, Alexandre de Moraes
Play

Jerônimo descarta mudanças na Seap e diz que foco está em “entregas”

Ministro do STF, Alexandre de Moraes
Play

Zé Ronaldo vê Index como vitrine para atrair verba a Feira de Santana

Ministro do STF, Alexandre de Moraes
Play

Bruno Reis recomenda rejeitar emendas ao Plano de Segurança na Câmara

x