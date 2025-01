Ednaldo Ribeiro promete trabalho igualitário à frente do CTR

Prefeito de Cruz das Almas tomou posse do cargo nesta quinta, 9 - Foto: Divulgação

Novo presidente do Consórcio do Território do Recôncavo (CTR), o prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), se comprometeu, nesta quinta-feira, 9, ao tomar posse, a trabalhar de forma igualitária por todos os municípios da região.

Durante o discurso, Ednaldo afirmou que sua gestão à frente do bloco deve priorizar o desenvolvimento "integrado e sustentável" das 19 cidades que fazem parte do consórcio. O presidente do CTR ainda pregou a união entre os prefeitos.

“O consórcio vai trabalhar igualitariamente para todos os municípios, priorizando o desenvolvimento integrado e sustentável da nossa região. Esse é o compromisso que assumo junto com os demais prefeitos”, afirmou Ednaldo.

Além de Ednaldo, tomaram posse também o vice-presidente Valnício Armede (prefeito de Maragojipe); a tesoureira do consórcio, Rose Reis (prefeita de Muritiba); a secretária de Organização, Manuela Pedreira (prefeita de governador Mangabeira); e o secretário de Relações Institucionais, Carlos Benon (prefeito de Nazaré).

“Para nos fortalecermos precisamos de união e trabalho conjunto. Estamos prontos para enfrentar esse desafio com responsabilidade e dedicação”, pregou o gestor municipal.