Eduardo Bolsonaro afirma que o Nordeste é a "pior região" do Brasil | A TARDE

O deputado federal (PL-SP) Eduardo Bolsonaro atacou o Nordeste após um internauta comentar “Direita no Nordeste nunca mais”, em uma publicação no perfil do parlamentar nas redes sociais.

O filho do ex-presidente respondeu ao comentário e detonou a região. “Então vai continuar sendo a pior região do país, com mais criminalidade, pior educação e etc. Não venha reclamar depois”, escreveu.

Apesar do comentário feito pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, os dados do último Censo Escolar mostram que três estados do Nordeste estão no top do ranking de alunos matriculados em tempo integral no ensino fundamental: Ceará (51,4%), Piauí (48,9%) e Maranhão (40,3%), sendo a média nacional 17,5%.

Além disso, o Nordeste teve no último Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) o maior número de redações com nota 1.000 (nota máxima). Ao todo, foram 25 textos, o que representa 41% do total do país.

Em criminalidade, de acordo com dados do Ministério de Justiça e Segurança Pública, em relação a 2024 a região tem uma média de 31,29 homicídios dolosos a cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 17,47%.

Em 2022, quando Lula foi eleito a presidente da República, a região nordestina foi a que mais deu votos para o petista no 1º turno.

