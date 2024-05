Eduardo Bolsonaro tenta moção de repúdio contra Lula e sofre derrota | A TARDE

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) sofreu um revés ao tentar emplacar na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 22, uma moção de repúdio contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A moção era sobre uma suposta recusa do governo brasileiro em receber ajuda humanitária do Uruguai para o Rio Grande do Sul, o que já foi negado pelo país vizinho. Parlamentares do PT também colocaram em xeque a justificativa do deputado.

“Alguém de fato acredita que o Lula ia entrar em uma gelada dessas?”, questionou o deputado federal petista Arlindo Chinaglia, que também faz parte da comissão na Casa. Ao todo, foram 14 contrários ao pedido de Eduardo Bolsonaro. Outros 12 votaram a favor.

