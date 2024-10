Eduardo Paes mira vice de Lula em 2026, diz coluna

Paes mira vice de Lula, segundo coluna - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tem colocado como objetivo político a indicação para o cargo de vice na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026.

A informação é de Guilherme Amado, do portal Metrópoles. De acordo com a publicação, o boato do interesse de Paes corre na Esplanada dos Ministérios. O prefeito foi eleito para o quarto mandato na eleição do último domingo, 6.

Atualmente, o vice de Lula é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), antigo adversário político do petista.