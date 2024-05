"ACM Neto não me recebia", diz prefeito de município baiano | A TARDE

O prefeito de Santa Rita de Cássia, oeste da Bahia, Zezo Aragão (PSD), fez um desabafo, nesta terça-feira, 21, enquanto participava da cerimônia de inauguração de um complexo policial na cidade.

Ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), entre outros prefeitos da região, o gestor disse que, mesmo tentando contato, nunca foi recebido pelo então candidato ACM Neto. Zezo disse aínda que o fato acabou sendo “uma bênção”, pois permitiu que agora estivesse ao lado de Jerônimo.

“Tentei várias vezes falar com o candidato da oposição quando ele ainda era candidato. Por eu ser de um partido que tinha uma linha próxima da dele, eu pensei em me aproximar e fazer a campanha dele, mas todas as minhas tentativas foram inúteis e ele não me recebia. E isso é benção! Por ele não ter me recebido, por eu não ter dado a palavra que votaria nele, eu fiquei livre para votar em você”, disse, se dirigindo ao governador.

Em Santa Rita de Cássia, Jerônimo venceu as eleições de 2022 com 63,7% dos votos, contra 28,5% de Neto. No segundo turno a vantagem de Jerônimo foi ainda maior com 74,4% contra 25,5% do ex-prefeito de Salvador.

Publicações relacionadas