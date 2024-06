Alagoinhas: Paulo Cezar Simões permanece inelegível

Paulo Cezar é pré-candidato em Alagoinhas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pré-candidato à prefeitura de Alagoinhas, o ex-prefeito Paulo Cezar Simões (União Brasil) permanece na condição de inelegível para a Justiça Eleitoral. Nos últimos dias, aliados do político de oposição divulgaram que ele estaria apto para disputar a eleição de outubro.

Paulo Cezar, que foi prefeito do município por dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016, foi alvo de um processo instaurado por não comprovar o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate). Condenado, o ex-gestor aparece como inelegível até o ano de 2030.

As certidões divulgadas pelos aliados de PC, como é conhecido, mostram que ele está apto apenas ocupar cargos de confiança e comissão pública federal, o que não engloba a área eleitoral.

O Portal A TARDE consultou a situação de Paulo Cezar no site do Tribunal de Contas da União (TCU). O nome do político consta na aba de contas julgadas irregulares com implicação eleitoral. A decisão torna PC, hoje considerado o principal nome da oposição, inelegível.

Do lado governista, o prefeito Joaquim Neto (PSD) tem como pré-candidato à sua sucessão Gustavo Carmo.