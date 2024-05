Após plantão, TRE-BA reduz número de títulos cancelados na Bahia | A TARDE

Com o fechamento do prazo para regularização no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a Bahia teve uma redução no número de títulos eleitorais cancelados. Até a terça-feira, 7, foram registrados 1,2 milhão de cancelamentos, em comparação com os 1,6 milhão registrados até o dia 25 de abril. O prazo para regularizar o título era até a quarta-feira, 8.

Os números iniciais do TRE indicavam que Salvador liderava o ranking dos municípios do estado com o documento anulado. Ao todo 235.933 mil títulos anulados estavam cancelados na capital baiana, seguido de Feira de Santana, com 40.559, e de Vitória da Conquista, registrando 30.131.

A lista seguia com Itabuna (25.967), Ilhéus (22.922), Jequié (17.170), Juazeiro (13.194), Camaçari (13.194), Lauro de Freitas (12.803) e Alagoinhas (11.173).

De acordo com o TRE, durante o período de 1º a 08/05, o órgão atendeu no interior; 179.131 eleitores; Salvador; 23.914, resultando num total de 203.045.

No último dia de plantão, por exemplo, foram 6.753 atendimentos em Salvador; 40.750 no interior, totalziando em 47.503 atendimentos.

