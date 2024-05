Augusto Vasconcelos espera aumentar bancada do PCdoB na Câmara | A TARDE

Líder do PC do B na Câmara de Salvador, o vereador Augusto Vasconcelos espera que a formação da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) alavanque as chances do partido em conquistar novas cadeiras na Câmara Municipal neste ano.

Atualmente com dois mandatos na atual legislatura, com o vereador Hélio Ferreira além do próprio Augusto, o partido, que já ocupou a liderança da oposição no espaço, busca pelo menos mais uma cadeira para sair fortalecido do pleito eleitoral.

"Eleição é sempre difícil, principalmente para um partido como o nosso que tem origem na luta da classe operária e tem mais dificuldades no acesso aos recursos, mas nós temos posicionamentos firmes e sempre montamos bancadas competitivas para a Câmara Municipal", pontuou. "Acredito que o PCdoB terá a oportunidade para fazer três vereadores e será um passo importante para fazer crescer a nossa influência. Vamos lutar para conseguir essa terceira cadeira mostrando o que fizemos no nosso mandato e também apontando novos caminhos para que tenhamos uma cidade mais justa e com oportunidades para todo mundo".

Presente na comemoração do Dia do Trabalho, organizada por centrais sindicais no Farol da Barra, o vereador falou ainda sobre a importância do dia para a classe trabalhadora e sobre a proposta da diminuição da jornada de trabalho, uma das maiores bandeiras do seu mandato.



"Hoje é um dia de fortalecimento da luta da classe trabalhadora, da luta pela democracia e pela garantia de direitos do nosso povo. É necessário elevar o nosso nível de consciência, para que tenhamos a capacidade de formar uma nova maioria política na nação. Os trabalhadores e trabalhadoras são a maioria do povo, mas a minoria nos espaços de decisão, enquanto grandes grupos econômicos acabam dominando os rumos da política. Por isso nesse 1º de maio, é um momento para reafirmamos as nossas convicções na defesa dos direitos e assegurar condições dignas para a sociedade brasileira", disse.

"Em razão das novas tecnologias e do uso intensivo de ferramentas de trabalho, um trabalhador consegue produzir, em termos de riqueza, cinco vezes mais do que um trabalhador produzia nos anos 70. Então, por que que nós, enquanto classe trabalhadora, estamos trabalhando mais, adoecendo e com tanta gente desempregada? A diminuição da jornada possibilitaria que mais pessoas tivessem acesso ao mercado do trabalho e poderia aumentar a produtividade, como aconteceu em países da Europa que fizeram movimento semelhante.