Barreiras: Tito oficializa pré-candidatura a prefeito

Éden Valadares exalta nome de Tito, pré-candidato a prefeito - Foto: Divulgação

O ex-deputado federal Tito oficializou, na noite desta quinta-feira, 13, sua pré-candidatura a prefeito do município de Barreiras, no Oeste baiano. O evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Também presente no evento, o presidente estadual do PT, Éden Valadares, frisou que Tito é o nome das lideranças do partido na campanha. O ex-deputado já havia tentado a prefeitura em outras duas oportunidades, por partidos diferente.

“Tito é o pré-candidato de Jerônimo, Lula, Wagner e Rui em Barreiras”, iniciou Éden, que prometeu uma campanha de escuta com a população.

“Vamos fazer uma pré-campanha e uma campanha em um processo de escuta com a população para entendermos melhor quais são as principais necessidades do povo de Barreiras e, assim, discutirmos soluções que constarão no Programa de Governo Participativo de Tito. Vamos seguir unidos, fortes e, ao lado do povo, vencer as eleições deste município tão importante para o nosso estado”, disparou.

Anúncio do vice

O escolhido para o posto de vice é Emerson Cardoso, que já ocupa o cargo atualmente. Ele é filiado ao Avante, antiga casa de Tito, e recuou da pré-candidatura a prefeito para compor a chapa majoritária encabeçada pelo petista.