Bolsonaristas articulam apoio a Marçal em São Paulo

Marçal é pré-candidato em São - Foto: Reprodução | Instagram

Bolsonaristas insatisfeitos com a aliança firmada pelo PL com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), articulam apoio ao coach Pablo Marçal (PRTB), pré-candidato no pleito de outubro.

A informação é do jornal Estadão. De acordo com a publicação, o bloco vê em Marçal uma maior relação com as pautas bolsonaristas do que o atual prefeito, que terá o coronel Ricardo de Mello Araújo, do PL, como vice.

Ainda de acordo com a publicação, o deputado e ex-ministro Ricardo Salles (PL) seria um dos idealizadores da aliança informal.

Salles, entretanto, nega qualquer movimento. "Essa informação não está correta. Não tenho feito interlocução nenhuma nem encontro com nenhum jornalista”, afirmou ao ser procurado.