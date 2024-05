Bruno reforça aliança com João Roma e PL: “Parceria de princípios" | A TARDE

Durante discurso em reunião da Executiva Estadual do PL Bahia, nesta terça-feira, 30, de apoio a pré-candidatura à reeleição do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), o gestor da capital baiana agradeceu a nova aliança e ressaltou sua união com o presidente da sigla, João Roma.

“Muito obrigada ao PL da Bahia, de Salvador, por hoje nesta manhã, inclusive o nosso presidente estadual João Roma, de forma muito equilibrada e serena, abrindo mão de um projeto que poderia ser do partido, ser pessoal, para colocar a frente os interesses da cidade, que nesse momento, diante de todas as circunstâncias políticas,[decidiu que] seria o melhor caminho para ser seguido, que é estarmos juntos”, iniciou Bruno.

O prefeito fez questão de frisar seu relacionamento com Roma e reforçou sua confiança na aliança do PL.

“Muito obrigado João.Você sabe da nossa história, eu gostaria nessas palavras, de falar basicamente sobre relação parceria de princípios e de compromissos. Então, eu tenho uma relação com João há muito tempo, trabalhamos juntos, na mesma sala, seja aqui em Salvador, em Brasília, por um longo período da vida. Aprendemos muito juntos e sempre eu tive o orgulho do trabalho dele e ele do meu, ele sabe disso. Sempre foi um ajudando o outro”, declarou.

“Pragmatismo, resolutividade e solução para os problemas e isso fez com que a gente sempre mantivesse uma relação muito sólida e consistente e sem sombra de dúvidas abriu as portas. [...] E esse trabalho que eu fiz para conquistar o PL, já veio a algum tempo, então hoje aqui é um resultado de um trabalho que eu vinha construindo”, concluiu.