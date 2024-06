Bruno Reis bate martelo e lançará pré-candidatura após feriado | A TARDE

Obedecendo o ciclo natural político, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) bateu o martelo e decidiu que lançará a sua pré-candidatura à cadeira do Palácio Thomé de Souza após o feriado de Corpus Christis, celebrado na próxima quinta-feira, 30.

O movimento protagonizado por Reis surge em meio aos alvoroços em torno do lançamento da candidatura do seu adversário. O atual chefe do Executivo soteropolitano deve sair na frente e anunciar o seu nome entre segunda, 3, ou quarta–feira, 5, conforme informações chegadas ao Portal A TARDE. A tendência é que o anúncio da recondução de Bruno seja divulgado na próxima segunda, no Quality Hotel & Suítes São Salvador, no bairro do Stiep.

Havia uma expectativa para que o gestor municipal revelasse a sua predileção política ainda nesta semana. No entanto, a proximidade do feriadão fez com que Bruno mudasse a rota.

Mesmo com o nome em evidência para o cargo, Bruno Reis evita falar publicamente sobre o assunto. Questionado sobre o tema no último sábado, 25, o político voltou a pregar que não está com “pressa” para o comunicado.

“Daqui para lá [até o dia 5 de agosto] é natural que tenham os anúncios das pré-candidaturas tanto a prefeito como a vice. Sem agonia, sem pressa”, disse.

Com o prazo de desincompatibilização de cargo se aproximando, no dia 6 de junho, a tendência é que a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) seja confirmada na segunda vaga da majoritária, durante o ato. Além de vice-prefeita, Ana Paula também atua como secretária municipal da Saúde (SMS).

*Atualizada para alterar o local do anúncio da pré-candidatura.

